Россия может сыграть товарищеский матч с Катаром в сентябре в Дохе («СЭ»)

Россия и Катар могут провести товарищеский матч.

Сборная России с высокой долей вероятности может сыграть товарищеский матч с командой Катара , об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра может пройти в сентябре в Дохе.

Россия провела четыре товарищеских матча в этом году. Команда тренера Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).