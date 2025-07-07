Россия может сыграть товарищеский матч с Катаром в сентябре в Дохе («СЭ»)
Россия и Катар могут провести товарищеский матч.
Сборная России с высокой долей вероятности может сыграть товарищеский матч с командой Катара, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Игра может пройти в сентябре в Дохе.
Россия провела четыре товарищеских матча в этом году. Команда тренера Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34276 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости