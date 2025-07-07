«Балтика» не смогла вовремя вылететь из Петербурга: «Из-за коллапса в Пулково пришлось задержаться в Северной столице до утра»
«Балтика» не смогла вовремя вылететь из Петербурга из-за коллапса в Пулково.
В воскресенье калининградский клуб обыграл «Зенит» (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
«Изначально вылет из Санкт‑Петербурга планировался в районе полуночи, сразу после матча. Но из‑за коллапса в Пулково нам пришлось задержаться в Северной столице до утра», – говорится в сообщении «Балтики».
Сообщалось, что в аэропорту Пулково задержано или отменено более 120 рейсов. За последние трое суток ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту вводились 5 раз, последнее длилось более 8 часов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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