Уткин об инвестициях: «До сих пор следую совету Галицкого. Нанял консультанта, читал книги, брал уроки – осталось немного доучиться, чтобы самому стать брокером с лицензией»

Даниил Уткин увлекся инвестициями после разговора с Сергеем Галицким.

– Твой самый важный разговор с Галицким?

– Это было уже в основной команде – он собрал всех молодых и поделился мнением, как нам нужно тратить финансы, которые начинаем зарабатывать. Дал очень важный совет, как правильно инвестировать, распоряжаться деньгами, чтобы оставаться максимально вовлеченным в футбол. До сих пор стараюсь следовать тому совету.

– Как?

– Нанял финансового советника, сам стал обучаться в этой области. Читал книги – например, «Финансист» Теодора Драйзера, «Принципы» Рэя Далио, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. В ютубе смотрел вещи на эту тематику.

Через знакомого банкира нашел брокера – брал уроки. Он научил всему, что сам знает. По сути, осталось немного доучиться, чтобы самому стать брокером с лицензией, который может работать финансовым советником.

– Занимаешься трейдингом?

– Нет, трейдинг – это быстро купил/продал. Очень рискованные инвестиции. Я занимаюсь более фундаментальными.

Ты анализируешь рынок, ищешь определенные ниши, в которых может быть рост, проверяешь бухгалтерские отчеты компаний. Нет ли долгов, какая выручка и так далее. Так находишь 10-15 компаний – вкладываешься в их акции.

– Как это технически выглядит?

– Допустим, есть компании, которые делают чипы для Apple. Они находятся в Латинской Америке. Ты погружаешься в эту историю, смотришь, выгодны ли для тебя такие инвестиции. Потому что вопрос не только в том, топ-компания или не топ.

Компания может быть очень крутой, но цены на ее акции в данный момент – завышенными. Грубо говоря, нет такого: «О, блин, «Макдоналдс» – такой большой и известный, пойду и прямо сегодня куплю его акции». Покупать надо только, когда либо цена на спаде, либо ты уверен, что акции еще вырастут. Есть определенная схема, как это посчитать.

– Получается?

– Занимаюсь этим три года – есть удачные и неудачные периоды. Жить только на эти средства [из брокерства] пока не могу. Все же это небыстрый процесс, – рассказал в интервью Спортсу’’ воспитанник «Краснодара » и полузащитник «Балтики», права на которого принадлежат «Ростову ».

Даниил Уткин – с новой стороны. Интервью о религии, семье и сожалении