Ривалдо о Ямале: «Футболка «Барсы» с номером 10 в очень хороших руках – он заслуживает этого. У Ламина такой характер, который ожидаешь от футболиста 25 или 26 лет»
Ривалдо высказался о том, что Ламин Ямаль берет номер 10 в «Барселоне».
«Футболка «Барсы» с номером 10 находится в очень хороших руках. Думаю, что он заслуживает этого. Этот номер требует большой ответственности, но у него есть характер.
Не думаю, что это будет проблемой для него, потому что он играет с невероятным спокойствием и не выглядит на свой возраст, когда видишь его на поле.
У него такой характер, который ожидаешь от футболиста 25 или 26 лет», – сказал бывший футболист «Барселоны» Ривалдо, который сам играл под номером 10 в каталонском клубе.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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