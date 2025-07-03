Ривалдо о Ямале: «Футболка «Барсы» с номером 10 в очень хороших руках – он заслуживает этого. У Ламина такой характер, который ожидаешь от футболиста 25 или 26 лет»

Ривалдо высказался о том, что Ламин Ямаль берет номер 10 в «Барселоне».

«Футболка «Барсы» с номером 10 находится в очень хороших руках. Думаю, что он заслуживает этого. Этот номер требует большой ответственности, но у него есть характер.

Не думаю, что это будет проблемой для него, потому что он играет с невероятным спокойствием и не выглядит на свой возраст, когда видишь его на поле.

У него такой характер, который ожидаешь от футболиста 25 или 26 лет», – сказал бывший футболист «Барселоны» Ривалдо, который сам играл под номером 10 в каталонском клубе.