Стоичков о «Золотом мяче»: «Вручу его Ямалю лично, если он выиграет – мне нравится за ним наблюдать. Если бы мне сказали, что победит Маркиньос, я бы тоже поверил»
Христо Стоичков назвал Ламина Ямаля одним из фаворитов «Золотого мяча».
«Если он победит, я лично ему его вручу. Ямаль – очень молодой парень, которому предстоит пройти долгий путь. Мне действительно нравится наблюдать за ним, потому что у него много интересных качеств.
Не думаю, что этот турнир [клубный чемпионат мира] будет иметь большое значение для «Золотого мяча», потому что он совершенно другой. Такие турниры выходят за рамки регулярного сезона.
Если бы сейчас мне сказали, что награду возьмет Маркиньос из «ПСЖ», я бы тоже в это поверил. Кроме того, есть Витинья, который в этом году тоже сыграл фантастически. Он потрясающе провел чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Есть много игроков, готовых выиграть», – сказал экс-форвард «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча» 1994 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
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