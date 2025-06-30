Стоичков о «Золотом мяче»: «Вручу его Ямалю лично, если он выиграет – мне нравится за ним наблюдать. Если бы мне сказали, что победит Маркиньос, я бы тоже поверил»

Христо Стоичков назвал Ламина Ямаля одним из фаворитов «Золотого мяча».

«Если он победит, я лично ему его вручу. Ямаль – очень молодой парень, которому предстоит пройти долгий путь. Мне действительно нравится наблюдать за ним, потому что у него много интересных качеств.

Не думаю, что этот турнир [клубный чемпионат мира] будет иметь большое значение для «Золотого мяча», потому что он совершенно другой. Такие турниры выходят за рамки регулярного сезона.

Если бы сейчас мне сказали, что награду возьмет Маркиньос из «ПСЖ », я бы тоже в это поверил. Кроме того, есть Витинья , который в этом году тоже сыграл фантастически. Он потрясающе провел чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Есть много игроков, готовых выиграть», – сказал экс-форвард «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча» 1994 года.