Черчесов об иностранных тренерах в РПЛ: «Спокойно отношусь. В Польше и Венгрии тоже обратили внимание на иностранца»
Станислав Черчесов высказал отношение к иностранным тренерам в России.
«Я спокойно отношусь к работе иностранных специалистов в России. В Венгрии и Польше же тоже обратили внимание на иностранца. Это нормальное явление.
Мне сложно оценивать назначение [Челестини в ЦСКА], я за ним не следил. Будем надеяться, что он проявит себя, только этого ему желаем», – сказал экс-тренер «Ференцвароша» и «Легии».
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