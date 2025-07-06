Черчесов об иностранных тренерах в РПЛ: «Спокойно отношусь. В Польше и Венгрии тоже обратили внимание на иностранца»

Станислав Черчесов высказал отношение к иностранным тренерам в России.

«Я спокойно отношусь к работе иностранных специалистов в России. В Венгрии и Польше же тоже обратили внимание на иностранца. Это нормальное явление.



Мне сложно оценивать назначение [Челестини в ЦСКА], я за ним не следил. Будем надеяться, что он проявит себя, только этого ему желаем», – сказал экс-тренер «Ференцвароша» и «Легии».