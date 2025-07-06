Маскерано о том, что не меняет Месси: «Лео счастливее всего, когда играет в футбол. Он дает «Интер Майами огромное преимущество, мы хотим извлечь из этого максимум»

Хавьер Маскерано заявил, что Лионель Месси счастлив, когда играет полные матчи.

«Интер Майами » победил «Монреаль Импэкт » (4:1) в матче МЛС. 38-летний аргентинский форвард сделал дубль и ассист.

Об игре

«В целом мы провели отличный матч. Всегда нелегко возвращаться в лигу после клубного чемпионата мира, но игроки справились с этим идеально.

Это был отличный вечер – мы взяли 3 очень важных очка, которые позволяют нам снова сосредоточиться на МЛС ».

О том, что Месси сыграл матч целиком

«Мы должны понимать, что Лео счастливее всего, когда он играет в футбол. Когда он здоров, он хочет играть каждый раз, и мы позволяем ему это.

Он дает нам огромное преимущество, когда находится на поле. Конечно, мы хотим извлечь из этого максимум пользы», – сказал тренер «Интер Майами» на послематчевой пресс-конференции.