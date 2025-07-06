  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маскерано о том, что не меняет Месси: «Лео счастливее всего, когда играет в футбол. Он дает «Интер Майами огромное преимущество, мы хотим извлечь из этого максимум»
3

Маскерано о том, что не меняет Месси: «Лео счастливее всего, когда играет в футбол. Он дает «Интер Майами огромное преимущество, мы хотим извлечь из этого максимум»

Хавьер Маскерано заявил, что Лионель Месси счастлив, когда играет полные матчи.

«Интер Майами» победил «Монреаль Импэкт» (4:1) в матче МЛС. 38-летний аргентинский форвард сделал дубль и ассист.

Об игре

«В целом мы провели отличный матч. Всегда нелегко возвращаться в лигу после клубного чемпионата мира, но игроки справились с этим идеально.

Это был отличный вечер – мы взяли 3 очень важных очка, которые позволяют нам снова сосредоточиться на МЛС».

О том, что Месси сыграл матч целиком

«Мы должны понимать, что Лео счастливее всего, когда он играет в футбол. Когда он здоров, он хочет играть каждый раз, и мы позволяем ему это.

Он дает нам огромное преимущество, когда находится на поле. Конечно, мы хотим извлечь из этого максимум пользы», – сказал тренер «Интер Майами» на послематчевой пресс-конференции.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31786 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoМонреаль Импэкт
logoМЛС
logoчемпионат мира среди клубов
logoХавьер Маскерано
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси первым после Анри набрал 2+1 в 3 матчах МЛС подряд
87сегодня, 05:33
Месси сделал дубль и ассист в матче с «Монреалем». У форварда 25 (18+7) голевых действий в 25 играх за «Интер Майами» в 2025-м
56сегодня, 02:18
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Монреаль», «Атланта» Миранчука и «Ди Си Юнайтед» голов не забили
26сегодня, 01:59
Месси продлит контракт с «Интер Майами» – стороны настроены на это и ведут работу. Аргентинец хочет выиграть два титула с клубом и будет готовиться к ЧМ-2026 (Marca)
902 июля, 09:50
Главные новости
Уткин о мнении, что Мусаев – удобный тренер для Галицкого: «Смешно. Он всегда был максимально самостоятелен. Если бы Галицкий хотел тренировать сам, получил бы лицензию»
11 минут назад
Товарищеские матчи. «Спартак» играет с «Крыльями», «Зенит» победил «Ленинградец» и встретится с «Балтикой», «Рубин» против «Сочи»
4118 минут назадLive
Гендиректор «Спартака Малышев о Сергееве: «Мы дали достойное предложение. Если он хочет, пусть играет за «Динамо»
1425 минут назад
Смолов о драке в «Кофемании»: «Хочу извиниться, распускать руки нельзя. Пытался урегулировать конфликт – наткнулся на брань. Хотел компенсировать ущерб, но неизвестные начали шантажировать»
6542 минуты назад
«Бавария» подтвердила перелом Мусиалы: «Это удар для клуба – все знают, насколько Джамал важен для нашей игры»
658 минут назад
ТВ «Реала» раскритиковало Тебаса за недовольство клубным ЧМ: «Это суперчемпионат мира. Хавьер говорил, что турнир никому не интересен, а там собралась половина ЛЧ»
25сегодня, 13:36
«Арсенал» предложил 65+15 млн евро за Дьокереша. «Спортинг» хочет минимум 70 млн фиксированной суммы
43сегодня, 13:15
«Чисто из офиса пуляет на тотальном расслабоне». Про кого из футболистов так сказали в комментариях Спортса’’?
сегодня, 13:00Тесты и игры
Лунев о критике Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Есть всем нравится и так должно быть – ну, окей»
70сегодня, 12:45
«Арсенал» пытается подписать Дьокереша за 70 млн, «Спортинг» хочет 80. Контракт на 5 лет уже согласован
32сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Переговоры о будущем Рэшфорда состоятся на следующей неделе. Маркус принял, что не входит в плане «МЮ» и Аморима
1 минуту назад
Тюкавин о трансфера Сергеева: «Все начинают опасаться «Динамо», если Ваню так долго удерживали. Мы подготовимся к сезону и выдадим свой максимум»
1 минуту назад
Алдонин о драке Смолова: «Слегка шокирован. В публичном поле нужно быть аккуратным – сейчас все снимается и может быть преподнесено в невыгодном свете»
216 минут назад
Фраттези перенесет операцию из-за паховой грыжи и может остаться в «Интере». Клуб готов продать хавбека за 40 млн евро, но считает, что его роль в команде может возрасти
27 минут назад
Алдонин об уходе Николича: «Мне это не понравилось. Я понимаю, если бы он перешел в топ-команду или чемпионат, но он выбрал зону комфорта»
545 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. Финал. США против Мексики
353 минуты назад
Черчесов об иностранных тренерах в РПЛ: «Спокойно отношусь. В Польше и Венгрии тоже обратили внимание на иностранца»
1сегодня, 13:48
«Аль-Хилаль» предложил 20+5 млн евро за Тео. «Милан» хочет 25 млн фиксированной суммы
1сегодня, 13:39
Дмитрий Булыкин: «Намного лучше, если капитаном «Динамо» будет россиянин: знающий, как с судьей пообщаться, ребят настроить, быть лидером. Лунев небеспочвенно говорит»
7сегодня, 13:28
Каррера о цели «Спартака» на сезон: «Чемпионство. Этот клуб должен бороться за главный трофей каждый сезон»
3сегодня, 13:12