Маскерано о том, что не меняет Месси: «Лео счастливее всего, когда играет в футбол. Он дает «Интер Майами огромное преимущество, мы хотим извлечь из этого максимум»
Хавьер Маскерано заявил, что Лионель Месси счастлив, когда играет полные матчи.
«Интер Майами» победил «Монреаль Импэкт» (4:1) в матче МЛС. 38-летний аргентинский форвард сделал дубль и ассист.
Об игре
«В целом мы провели отличный матч. Всегда нелегко возвращаться в лигу после клубного чемпионата мира, но игроки справились с этим идеально.
Это был отличный вечер – мы взяли 3 очень важных очка, которые позволяют нам снова сосредоточиться на МЛС».
О том, что Месси сыграл матч целиком
«Мы должны понимать, что Лео счастливее всего, когда он играет в футбол. Когда он здоров, он хочет играть каждый раз, и мы позволяем ему это.
Он дает нам огромное преимущество, когда находится на поле. Конечно, мы хотим извлечь из этого максимум пользы», – сказал тренер «Интер Майами» на послематчевой пресс-конференции.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31786 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости