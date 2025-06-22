Деку о трансфере Гарсии в «Барсу»: «Мне не нужно разговаривать с тер Стегеном. Моя обязанность – построить лучшую команду для тренера. Решать придется Флику, у каждого игрока есть амбиции»
Голкипер Гарсия накануне присоединился к «блаугране», перейдя из «Эспаньола». Предполагалось, что 24-летний испанец может стать основным вратарем. Также сообщалось, что каталонцы рассчитывают на уход 33-летнего тер Стегена этим летом, но немец не желает покидать клуб.
«Мне не нужно разговаривать с тер Стегеном. Моя обязанность – построить лучшую возможную команду для тренера. Это не моя забота.
Кроме того, нет контракта, в котором говорится, что вы будете играть. С этого момента решения принимает тренер, и у каждого игрока есть свои амбиции.
Мы приняли решение подписать молодого вратаря: это значит, что он может играть уже завтра, сидеть на скамейке запасных или играть через год-два. У нас есть определенные ожидания от Жоана, которые должны воплотиться в жизнь. Каждый, кто присоединяется к нам, начинает с нуля, никто не приходит с преимуществом перед другими.
Я очень уважаю Марка, но с Жоаном нам пришлось принять решение для настоящего и будущего. Решать придется тренеру.
Когда игрок действительно хочет уйти, его очень трудно остановить. Но сейчас нет такой проблемы», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью La Vanguardia.
Деку подчеркнул, что не будет форсировать уход тер Стегена. Он также подтвердил, что клуб продлит соглашение с Войчехом Шченсным и напомнил, что у Иньяки Пеньи «тоже есть контракт», хотя в его случае клуб примет решение «в свое время».