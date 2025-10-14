Семак о проблемах «Зенита»: «Они есть всегда, это футбол. Сейчас в плане игры и результата ситуация чуть лучше. Но впереди еще очень много работы»
Сергей Семак видит некоторый прогресс в игре «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 20 очками в 11 играх.
– У «Зенита» был не очень хороший старт сезона. На ваш взгляд, ситуация исправляется?
– Это футбол. Когда‑то получается лучше, когда‑то хуже. Мы все стараемся делать свою работу. Проблемы есть всегда. Работаем.
Думаю, сейчас ситуация чуть лучше, что касается игры и результата. Но впереди еще очень много работы.
Посмотрим, как мы пройдем эту часть чемпионата до зимней паузы, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
