  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о проблемах «Зенита»: «Они есть всегда, это футбол. Сейчас в плане игры и результата ситуация чуть лучше. Но впереди еще очень много работы»
1

Семак о проблемах «Зенита»: «Они есть всегда, это футбол. Сейчас в плане игры и результата ситуация чуть лучше. Но впереди еще очень много работы»

Сергей Семак видит некоторый прогресс в игре «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 20 очками в 11 играх. 

– У «Зенита» был не очень хороший старт сезона. На ваш взгляд, ситуация исправляется?

– Это футбол. Когда‑то получается лучше, когда‑то хуже. Мы все стараемся делать свою работу. Проблемы есть всегда. Работаем.

Думаю, сейчас ситуация чуть лучше, что касается игры и результата. Но впереди еще очень много работы.

Посмотрим, как мы пройдем эту часть чемпионата до зимней паузы, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Выберите расстановку кораблей «Реала» перед класико
19 минут назадТесты и игры
Генсек РФС о перспективах возвращения России до конца 2025 года: «В УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем решение. Надеемся, что им дадут возможность это сделать»
12сегодня, 06:58
Победный гол СКА засчитали ошибочно, Кабо-Верде впервые вышла на ЧМ, Станкович нужен сборной Сербии, Хайкин получает норвежский паспорт, Ян против Двалишвили на UFC 323 и другие новости
22сегодня, 06:15
Мы создали цифровой аналог первого футбольного симулятора!
сегодня, 06:00Тесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия против Венгрии
14сегодня, 05:55
Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
1сегодня, 05:25
Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
24сегодня, 05:15
Пользователям мессенджера Max будет доступна система быстрого прохода на матч Россия – Боливия. Ее задействуют и на играх команды в ноябре
42сегодня, 04:40
Карпин о том, с кем у него совпадают идеи в футболе: «Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос»
30сегодня, 04:20
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 03:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович о Станковиче: «Эмоции – это его стиль. Он как Гаттузо, все время прыгает на бровке. Его команда не может ждать, чтобы Деян сидел и молчал»
239 минут назад
Иван Сергеев: «Я хотел в «Динамо» – и перешел. Это мой осознанный выбор. Со «Спартаком» тема уже закрыта, зачем ее сейчас поднимать?»
8сегодня, 06:35
Форвард «Спартака» Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики в матче квалификации ЧМ с Никарагуа (4:1)
8сегодня, 06:05
«FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем». Акция протеста против игры отбора ЧМ-2026 прошла в Венеции, активисты потребовали исключить Израиль из всех турниров
10вчера, 22:38
Тренер Уэльса Беллами о 2:4 с Бельгией: «Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с ними – что нам делать с руками? Забили им 5 голов, но не набрали ни очка – это тяжело принять»
2вчера, 22:04
Вингер Израиля Соломон об освобождении заложников: «Один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы 2 года молились об этом моменте»
23вчера, 22:01
Нагельсманн о возможном возвращении Нойера в сборную: «Мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря после ухода Ману. Эти разговоры никому не помогают»
4вчера, 21:49
Дешам о 2:2: «Исландцы 2 раза пробили в створ и забили 2 гола, при первом был фол на Коне. Судьи иногда спят, должно быть. Меня злит то, как мы пропустили второй»
3вчера, 21:39
Матета о 2:2 с Исландией: «Франция могла сыграть лучше, но я предпочту одно очко поражению. Первый гол за сборную – важный момент для нападающего»
1вчера, 21:10
У Украины 2 победы подряд впервые в этом году – над Азербайджаном и Исландией. Команда Реброва идет 2-й в группе D, на 3 очка отставая от Франции
10вчера, 20:59