«Барселона» продала Роке «Палмейрасу» за 25,5 плюс 5 млн евро

Витор Роке продан в Бразилию.

«Барселона » объявила о заключении сделки с «Палмейрасом » и пожелала 20-летнему форварду успехов. С новой командой футболист заключил контракт до конца 2029 года.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , «блауграна» получит 25,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Роке присоединился к «Барселоне» в начале 2024 года. Сообщалось , что за него заплатили 30+31 млн евро.

Нападающий провел 14 игр в составе каталонцев в Ла Лиге . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: palmeiras.com.br