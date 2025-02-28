«Барселона» продала Роке «Палмейрасу» за 25,5 плюс 5 млн евро
Витор Роке продан в Бразилию.
«Барселона» объявила о заключении сделки с «Палмейрасом» и пожелала 20-летнему форварду успехов. С новой командой футболист заключил контракт до конца 2029 года.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «блауграна» получит 25,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Роке присоединился к «Барселоне» в начале 2024 года. Сообщалось, что за него заплатили 30+31 млн евро.
Нападающий провел 14 игр в составе каталонцев в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: palmeiras.com.br
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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