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«Арсенал» сделал предложение о трансфере Мадуэке. Переговоры с «Челси» начались

«Арсенал» начал работу по трансферу Нони Мадуэке.

«Канониры» хотят приобрести 23-летнего вингера «Челси» и уже сделали предложение, сумма которого не уточняется.

Переговоры между сторонами начались.

Ранее сообщалось, что «синие» намерены получить 50 миллионов фунтов за футболиста.

В прошлом сезоне Нони Мадуэке забил 7 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах АПЛ.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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