«Арсенал» сделал предложение о трансфере Мадуэке. Переговоры с «Челси» начались

«Арсенал» начал работу по трансферу Нони Мадуэке.

«Канониры» хотят приобрести 23-летнего вингера «Челси » и уже сделали предложение, сумма которого не уточняется.

Переговоры между сторонами начались.

Ранее сообщалось , что «синие» намерены получить 50 миллионов фунтов за футболиста.

В прошлом сезоне Нони Мадуэке забил 7 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах АПЛ .