«Чудака с восемью «Золотыми мячами» ломать не хочется. Однажды до крови наступил Месси на галик – представил, как контракт разрывают». Экс-защитник «Майами» Кривцов об отношении к Лео
Экс-защитник «Интер Майами» Кривцов рассказал об отношении к Месси в команде.
– Были моменты, когда ты его переезжал? Честно?
– Были. Мы старались не слишком жестко с ним играть.
– Вам не говорили «ребята, это Месси, к нему не подходите»?
– Не говорили. Все и так понимали. Ты не хочешь сломать чудака, у которого 8 «Золотых мячей».
– Ты просто потом в рабстве у него бы остался.
– Да, косил газон. Однажды я был… Я не хотел, но ты же знаешь, что это контактный вид спорта. Я ему наступил на галик, очень сильно наступил. Я видел, что до крови. Я попросил прощения. Он сказал, что все нормально.
– Жизнь перед глазами не пробежала?
– Нет, просто вижу, как мой контракт разрывают и я еду обратно, – сказал бывший защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.
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Опубликовал: Михаил Большаков
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