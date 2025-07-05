«Чудака с восемью «Золотыми мячами» ломать не хочется. Однажды до крови наступил Месси на галик – представил, как контракт разрывают». Экс-защитник «Майами» Кривцов об отношении к Лео

Экс-защитник «Интер Майами» Кривцов рассказал об отношении к Месси в команде.

– Были моменты, когда ты его переезжал? Честно?

– Были. Мы старались не слишком жестко с ним играть.

– Вам не говорили «ребята, это Месси, к нему не подходите»?

– Не говорили. Все и так понимали. Ты не хочешь сломать чудака, у которого 8 «Золотых мячей».

– Ты просто потом в рабстве у него бы остался.

– Да, косил газон. Однажды я был… Я не хотел, но ты же знаешь, что это контактный вид спорта. Я ему наступил на галик, очень сильно наступил. Я видел, что до крови. Я попросил прощения. Он сказал, что все нормально.

– Жизнь перед глазами не пробежала?

– Нет, просто вижу, как мой контракт разрывают и я еду обратно, – сказал бывший защитник «Интер Майами » Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.