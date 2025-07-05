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  • «Шутили с пацанами, что Месси будет бутсы нам носить. Я чувствовал себя как в музее мадам Тюссо. Массажист полчаса на него смотрел, клянусь». Экс-защитник «Майами» Кривцов о Лео
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«Шутили с пацанами, что Месси будет бутсы нам носить. Я чувствовал себя как в музее мадам Тюссо. Массажист полчаса на него смотрел, клянусь». Экс-защитник «Майами» Кривцов о Лео

Экс-защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал о переходе Лео Месси в МЛС.

Кривцов выступал за «Интер Майами» в 2023 и 2024 годах. Месси перешел в американский клуб в июле 2023-го.

«Были слухи, что Месси приедет, потому что он несчастлив в Париже. Мы с пацанами шутили на эту тему, что он нам бутсы будет носить.

Когда он пришел в команду, то я чувствовал себя будто в музее мадам Тюссо. Я на него смотрю и не понимаю, что вот он здесь, в моей команде, мы будем партнерами по команде.

У нас был массажист, который зашел [в раздевалку] и просто смотрел на Месси, клянусь. Полчаса стоял в проходе и смотрел.

Китмены заходили в раздевалку что-то там взять, видели его и говорят: «##### (блин), он здесь». Они выходили и боялись зайти в раздевалку», — сказал бывший защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.

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Опубликовал: Максим Федер
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