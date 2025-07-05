Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити» за 5 млн фунтов с учетом бонусов

Кайл Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити».

Клубы объявили о трансфере 35-летнего защитника. Англичанин подписал контракт сроком на 2 года.

Ранее сообщалось , что «Бернли » заплатит за переход 5 млн фунтов с учетом бонусов.

Вторую половину минувшего сезона Кайл провел в аренде в «Милане», где сыграл 16 матчей. Итальянцы не воспользовались возможностью подписать его на постоянной основе.

Фото: burnleyfootballclub.com