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Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити» за 5 млн фунтов с учетом бонусов

Кайл Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити».

Клубы объявили о трансфере 35-летнего защитника. Англичанин подписал контракт сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что «Бернли» заплатит за переход 5 млн фунтов с учетом бонусов.

Вторую половину минувшего сезона Кайл провел в аренде в «Милане», где сыграл 16 матчей. Итальянцы не воспользовались возможностью подписать его на постоянной основе.

Фото: burnleyfootballclub.com

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Бернли»
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