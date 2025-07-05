Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити» за 5 млн фунтов с учетом бонусов
Кайл Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити».
Клубы объявили о трансфере 35-летнего защитника. Англичанин подписал контракт сроком на 2 года.
Ранее сообщалось, что «Бернли» заплатит за переход 5 млн фунтов с учетом бонусов.
Вторую половину минувшего сезона Кайл провел в аренде в «Милане», где сыграл 16 матчей. Итальянцы не воспользовались возможностью подписать его на постоянной основе.
Фото: burnleyfootballclub.com
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Бернли»
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