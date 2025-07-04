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Сборная не будет играть на стадионе «Спартака» как минимум до 2026-го, сообщил Митрофанов: «У РФС обязательства по ложам, но в клубе почему-то продают их на любые мероприятия»

Стадион «Спартака» не сможет принимать матчи сборной как минимум до 2026-го.

Московский клуб продлил контракты с арендаторами лож минимум до лета 2026 года, что не позволит проводить матчи сборной России на «Лукойл Арене», заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы бы очень хотели проводить матчи на «Лукойл Арене». Наше условие для использования стадиона на матчах сборной – наличие лож, потому что у РФС есть обязательства по их предоставлению нашим партнерам.

Коллеги из «Спартака» почему-то, но это их выбор, продают ложи на любые мероприятия, проводимые на стадионе. Поэтому предоставить их на матчи сборной, по крайней мере пока, они не могут. У них контракты заканчивались в конце этого сезона, но они подписали новые, зная это условие», – сказал Митрофанов.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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