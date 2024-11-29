Кто забил первый гол «Рубина» в ЛЧ, а кто сыграл все матчи? Десять вопросов про еврокубки казанцев в сезоне-2009/10

Золотое время!

15 лет назад «Рубин» провел легендарную еврокубковую кампанию – с победой над «Барселоной» на «Камп Ноу» и выходом в весеннюю стадию Лиги Европы. А как хорошо вы помните события тех лет? Давайте проверим!