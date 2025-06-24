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«Арсенал» может подписать Агуме из «Севильи» на место Парти

«Арсенал» ищет замену Томасу Парти.

Как отмечает The Athletic, если хавбек уйдет как свободный агент, у «канониров», возможно, не будет денег на то, чтобы приобрести футболиста аналогичного уровня.

Сейчас лондонцы изучают различные варианты. Среди них – 23-летний Люсьен Агуме из «Севильи».

В сезоне-2024/25 француз провел 35 игр в Ла Лиге и сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Интера» можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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logoпремьер-лига Англия
logoСевилья
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