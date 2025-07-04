2

Коутиньо перешел в «Васко» из «Астон Виллы» на постоянной основе после аренды

Филиппе Коутиньо перешел в «Васко да Гама» из «Астон Виллы».

В пятницу пресс-служба клуба из Бирмингема объявила о переходе 33-летнего полузащитника в бразильский клуб. Коутиньо – воспитанник «Васко да Гама».

Прошлый сезон бразилец провел в «Васко да Гама» на правах аренды, теперь хавбек подписал контракт с клубом на постоянной основе.

Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24962 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Астон Виллы»
logoВаско да Гама
logoпремьер-лига Англия
трансферы
logoФилиппе Коутиньо
logoвысшая лига Бразилия
logoАстон Вилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Астон Вилла» объявила об уходе Рэшфорда, Асенсио и Дисаси. Они провели в аренде полгода
4630 июня, 16:23
«Барса» завершит выплату долгов по зарплате Месси, Умтити, Гризманну, Коутиньо, Пьяничу, Дембеле, Куману и другим 30 июня – 16 млн евро в сумме
3528 июня, 14:43
«Крузейро» выкупил Маркиньоса у «Арсенала», контракт – до 2028-го. У хавбека 6 матчей за лондонцев после перехода в 2022-м
39 июня, 17:30Фото
Главные новости
Нико будет зарабатывать более 10 млн евро «чистыми» в год по новому контракту с «Атлетиком». «Бавария» предлагала 12 млн, переход в «Барсу» сорвался из-за проблем с регистрацией
49 минут назад
Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования двух женщин и сексуальному насилию в отношении третьей. Экс-хавбек «Арсенала» предстанет перед судом 5 августа
2020 минут назад
Директор «Юве» и агент Влаховича встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить будущее форварда. Один из вариантов – расторжение контракта (Tuttosport)
622 минуты назад
Братский Кубок. «Динамо» против «Партизана», ЦСКА сыграет с ОФК в субботу
827 минут назад
«Флуминенсе» против «Аль-Хилаля», «Челси» сыграет с «Палмейрас» – врываемся в четвертьфиналы КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
29 минут назадВидео
Глава ФНЛ о «Торпедо»: «В случае дисквалификации преимущество будет у клуба РПЛ. Крайний срок решения – до начала соревнований, после включить будет невозможно»
539 минут назад
Сергеев подписал контракт с «Динамо» («Чемпионат»)
5955 минут назад
Черчесов о Сергееве, «Спартаке» и «Динамо»: «В моем лексиконе нет слова «уговаривать», когда дело касается трансфера. Я бы его больше убеждал, чем уговаривал»
37сегодня, 13:01
Из какой страны «Эсперанс»? А «Видад»? Географический тест про КЧМ
сегодня, 13:00Тесты и игры
«Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финансовых ограничений. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро
44сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» купила 17-летнего защитника «Дженоа» Аханора за 15+5 млн евро
50 секунд назад
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Колорадо Рэпидс», «Интер Майами» Месси и «Атланта» Миранчука проведут матчи в воскресенье
17 минут назад
«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
526 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Не мог понять, что произошло после зимней паузы. Что творилось до нее, видели? Чуть ли не чемпионом стал, учитывая, как играл и сколько забивал»
740 минут назад
Тысячи болельщиков «Ливерпуля» почтили память Жоты у «Энфилда». Хендерсон возложил цветы, экс-капитан клуба плакал
4сегодня, 13:26Фото
Кучаев о лучшем тренере сезона РПЛ: «Станкович был им первые полгода. «Спартак» при нем поменялся, прибавил, но потом остановился»
5сегодня, 13:21
Шелия о Грозном: «Там я спокоен за семью, мне комфортно. Город развивается, много чего построилось, порядок и чистота сохраняются. От вина я не зависим, выпиваю редко»
10сегодня, 13:09
Эндрик встречался с Санчесом и Калафатом, чтобы оценить перспективы в «Реале». Одна из целей бразильца – участие в ЧМ-2026
7сегодня, 12:57
Генсек РФС о том, кто займет место «Торпедо» в РПЛ в случае исключения: «Не знаю. Тут ситуация противозаконна. Исполком получит позицию лиг, что-то решим»
12сегодня, 12:39
Четырехкратный победитель ЛЕ Иборра завершил карьеру. Прощаясь, хавбек вспомнил о дочери, умершей через четыре дня после рождения: «Ее прах покоится на стадионе «Леванте»
3сегодня, 12:15