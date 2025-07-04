Коутиньо перешел в «Васко» из «Астон Виллы» на постоянной основе после аренды
Филиппе Коутиньо перешел в «Васко да Гама» из «Астон Виллы».
В пятницу пресс-служба клуба из Бирмингема объявила о переходе 33-летнего полузащитника в бразильский клуб. Коутиньо – воспитанник «Васко да Гама».
Прошлый сезон бразилец провел в «Васко да Гама» на правах аренды, теперь хавбек подписал контракт с клубом на постоянной основе.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Астон Виллы»
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