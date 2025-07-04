Коутиньо перешел в «Васко» из «Астон Виллы» на постоянной основе после аренды

Филиппе Коутиньо перешел в «Васко да Гама» из «Астон Виллы».

В пятницу пресс-служба клуба из Бирмингема объявила о переходе 33-летнего полузащитника в бразильский клуб. Коутиньо – воспитанник «Васко да Гама».

Прошлый сезон бразилец провел в «Васко да Гама» на правах аренды, теперь хавбек подписал контракт с клубом на постоянной основе.

Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь .