Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport. Ямаль – 2-й, Салах – 4-й, Хвича – 6-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й

Усман Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport.

Спортивный портал составил рейтинг претендентов на завоевание приза лучшему футболисту года. При составлении списка использовались такие критерии, как количество забитых голов и результативных передач, выигранные трофеи, число созданных опасных моментов, общая форма. В случаях с оборонительными игроками также учитывалось количество сухих матчей.

Топ-20 выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»).

2. Ламин Ямаль («Барселона»).

3. Рафинья Диас («Барселона»).

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

5. Дезире Дуэ («ПСЖ»).

6. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

7. Витинья («ПСЖ»).

8. Килиан Мбаппе («Реал»).

9. Педри («Барселона»).

10. Лаутаро Мартинес («Интер»).

11. Ашраф Хакими («ПСЖ»).

12. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

13. Харри Кейн («Бавария»).

14. Роберт Левандовски («Барселона»).

15. Винисиус Жуниор («Реал»).

16. Алессандро Бастони («Интер»).

17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

18. Скотт Мактоминей («Наполи»).

19. Коул Палмер («Челси»).

20. Букайо Сака («Арсенал»).