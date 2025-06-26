Безбородов, Любимов и Турбин не будут судить матчи РПЛ в следующем сезоне («Спорт-Экспресс»)
Владислав Безбородов не будет работать в Мир РПЛ в следующем сезоне.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, Безбородов был отстранен до конца прошедшего сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Осенью 2024 года стало известно, что пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» комментировал посты в телеграм-канале «Але, рэф!»: «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».
Также отмечается, что в сезоне-2025/26 матчи РПЛ не будут судить Евгений Турбин, Артем Любимов и, вероятно, Алексей Амелин. Многие арбитры были исключены из списка ассистентов Премьер-лиги.
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Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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