«Спартак» и Мартинс вскоре начнут переговоры о новом контракте. Клуб устраивает игра опорника (Metaratings)
«Спартак» и Кристофер Мартинс могут продлить контракт.
Красно-белые планируют в ближайшее время начать переговоры о подписании нового соглашения с опорным полузащитником, об этом сообщает Metaratings.
Отмечается, что спортивный блок красно-белых устраивает игра футболиста.
В прошедшем сезоне Кристофер Мартинс провел 23 матча в Мир РПЛ, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.
Он выступает за «Спартак» с июля 2022 года после перехода из «Янг Бойз».
Кто выиграет Лигу конференций?3643 голоса
Бетис
Челси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости