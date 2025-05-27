«Спартак» и Мартинс вскоре начнут переговоры о новом контракте. Клуб устраивает игра опорника (Metaratings)

«Спартак» и Кристофер Мартинс могут продлить контракт.

Красно-белые планируют в ближайшее время начать переговоры о подписании нового соглашения с опорным полузащитником, об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что спортивный блок красно-белых устраивает игра футболиста.

В прошедшем сезоне Кристофер Мартинс провел 23 матча в Мир РПЛ , забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.

Он выступает за «Спартак » с июля 2022 года после перехода из «Янг Бойз».