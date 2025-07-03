«Спартак» близок к трансферу Адли из «Милана». Опорник провел сезон в «Фиорентине» (Иван Карпов)

«Спартак» близок к договоренности с «Миланом» по переходу Ясина Адли.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Действующий контракт опорного полузащитника с «россонери» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом футболист выступал, в частности, за «ПСЖ» и «Бордо».

Минувший сезон Адли провел в «Фиорентине» на правах аренды. На его счету 26 матчей в Серии А, 4 гола и 6 результативных передач.

С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .