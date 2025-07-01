«Милан» согласовал переход Риччи за 23+1,5 млн евро. Опорник подпишет 4-летний контракт с зарплатой 2 млн евро в год

«Милан» согласовал переход Самуэле Риччи.

Итальянский клуб договорился о приобретении 23-летнего опорного полузащитника «Торино » за 23 миллиона евро плюс 1,5 млн в качестве бонусов.

Футболист подпишет с «россонери» контракт на четыре года, по которому его зарплата составит два миллиона евро в год.

«Торино» также имеет возможность получить 10% от дальнейшей перепродажи хавбека.

3 июля игрок пройдет медосмотр, после чего «Милан » подпишет договор с футболистом.

В прошлом сезоне Самуэле Риччи провел 34 матча в Серии А, забив 1 гол и сделав 1 передачу.