«Милан» согласовал переход Риччи за 23+1,5 млн евро. Опорник подпишет 4-летний контракт с зарплатой 2 млн евро в год
«Милан» согласовал переход Самуэле Риччи.
Итальянский клуб договорился о приобретении 23-летнего опорного полузащитника «Торино» за 23 миллиона евро плюс 1,5 млн в качестве бонусов.
Футболист подпишет с «россонери» контракт на четыре года, по которому его зарплата составит два миллиона евро в год.
«Торино» также имеет возможность получить 10% от дальнейшей перепродажи хавбека.
3 июля игрок пройдет медосмотр, после чего «Милан» подпишет договор с футболистом.
В прошлом сезоне Самуэле Риччи провел 34 матча в Серии А, забив 1 гол и сделав 1 передачу.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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