«Милан» отдаст Адли «Фиорентине» в аренду с выкупом за 15 млн евро

Ясин Адли близок к уходу из «Милана».

«Россонери» договорились с «Фиорентиной» о переходе 24-летнего полузащитника на правах аренды. Сделка предусматривает опцию выкупа игрока за сумму около 15 миллионов евро.

В случае полноценного трансфера подпишет контракт с клубом из Флоренции на 4 года, сообщает журналист Le Parisien Марк Мешенуа.

В прошлом сезоне Серии А француз провел 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.