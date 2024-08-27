«Милан» отдаст Адли «Фиорентине» в аренду с выкупом за 15 млн евро

Теги Милан Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Ясин Адли Футбол

Ясин Адли близок к уходу из «Милана».

«Россонери» договорились с «Фиорентиной» о переходе 24-летнего полузащитника на правах аренды. Сделка предусматривает опцию выкупа игрока за сумму около 15 миллионов евро. 

В случае полноценного трансфера Адли подпишет контракт с клубом из Флоренции на 4 года, сообщает журналист Le Parisien Марк Мешенуа.

В прошлом сезоне Серии А француз провел 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.

7 комментариев
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Ответ Cristiano Ronaldo
В отличии от Побега и Мусы, он хотя бы креативил в центре поля и мог придумать нестандартные ходы. Очень спорный трансфер. Зато Эмерсон Роял, уже напривозил голов.
Очень даже и перспективный игрок. Жаль много парили на скамейке. Не боялся идти в обвод и действительно часто креативил.Мутный трансфер как и с Коломбо
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В отличии от Побега и Мусы, он хотя бы креативил в центре поля и мог придумать нестандартные ходы. Очень спорный трансфер. Зато Эмерсон Роял, уже напривозил голов.
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Ответ aleksan157
Очень даже и перспективный игрок. Жаль много парили на скамейке. Не боялся идти в обвод и действительно часто креативил.Мутный трансфер как и с Коломбо
Я тоже подозреваю, что парень должен был получить свой шанс. В Бордо хорош был, да ещё и заставили его уйти некрасиво.
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Ответ Cristiano Ronaldo
В отличии от Побега и Мусы, он хотя бы креативил в центре поля и мог придумать нестандартные ходы. Очень спорный трансфер. Зато Эмерсон Роял, уже напривозил голов.
при чём тут Адли и Эмерсон Роял? игроки разных позиций и разных функций на поле
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