5 европейских клубов вышли в 1/4 финала КЧМ. «ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Боруссия» – в одной половине сетки

В 1/4 финала КЧМ вышли 5 европейских клубов, 2 бразильских и 1 саудовский.

«Боруссия» Дортмунд одолела мексиканский «Монтеррей» (2:1) в заключительном матче 1/8 финала.

Таким образом, в восьмерку лучших на турнире попали 5 европейских клубов («Бавария» и «Боруссия» из Бундеслиги, «Челси» из АПЛ , «Реал» из Ла Лиги и «ПСЖ» из Лиги 1).

Компанию им составят 2 бразильских команды («Флуминенсе» и «Палмейрас») и 1 саудовская («Аль-Хилаль»).

Пары 1/4 финала (в полуфиналах сыграют победители 1-й и 2-й, 3-й и 4-й пар)

1. «Флуминенсе» – «Аль-Хилаль » (4 июля, начало – в 22:00 по московскому времени).

2. «Палмейрас» – «Челси» (5 июля, 04:00).

3. «ПСЖ» – «Бавария» (5 июля, 19:00).

4. «Реал» – «Боруссия» (5 июля, 23:00).