«Брайтон» отдал Барко «Страсбуру» в аренду с выкупом за 8 млн фунтов. Полсезона защитник провел в «Севилье»

Валентин Барко покинул «Севилью» и будет играть за «Страсбур».

«Брайтон » отозвал защитника, выступавшего за испанский клуб на правах аренды, и отправил во Францию до конца сезона.

Инсайдер Бен Джейкобс утверждает , что «Страсбур » обязан будет выкупить 20-летнего аргентинца за 8 млн фунтов.

В этом сезоне Барко провел 7 игр в Ла Лиге . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .