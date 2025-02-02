«Брайтон» отдал Барко «Страсбуру» в аренду с выкупом за 8 млн фунтов. Полсезона защитник провел в «Севилье»
Валентин Барко покинул «Севилью» и будет играть за «Страсбур».
«Брайтон» отозвал защитника, выступавшего за испанский клуб на правах аренды, и отправил во Францию до конца сезона.
Инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что «Страсбур» обязан будет выкупить 20-летнего аргентинца за 8 млн фунтов.
В этом сезоне Барко провел 7 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Страсбура»
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