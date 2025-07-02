Глава профсоюза игроков Англии о КЧМ: «Мы обесцениваем продукт, качество футбола падает. Другие виды спорта хорошо развлекают – сравнение становится не в нашу пользу»

Глава профсоюза игроков Англии заявил, что клубный ЧМ обесценивает футбол.

«Мы обесцениваем продукт. И это грустно, ведь если я фанат из США и это мой первый опыт знакомства с футболом, это нехорошо.

Мы должны помнить, что мы конкурируем с другими видами спорта, а они очень хорошо развлекают. Тогда сравнение становится не в нашу пользу.

Мы достигли стадии, когда качество падает, потому что невозможно провести хороший матч, если вы играете в 4 часа дня в Мексике. Это невозможно, потому что сами игроки говорят: «Я не могу». Мне нужно управлять своими усилиями». Это означало бы, что на поле нет хорошего зрелища, количество зрителей уменьшается, вот и все. Все дело в деньгах.

Я надеюсь, что теперь люди, даже с чисто деловой точки зрения, поймут, что это не имеет смысла. Кажется, что соревнования накапливаются, а [люди] не общаются друг с другом и создают календарь, который просто бессмыслен.

Посмотрим, что произойдет в октябре, ноябре [с игроками] – вот когда вы начнете видеть, что расплачиваетесь за это. Этот клубный чемпионат мира дает нам шанс начать смотреть на общую картину», – заявил исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Махета Моланго.

Профсоюз французских игроков: «КЧМ американцам так же безразличен, как их первый гамбургер, и не только им. Если «ПСЖ» дойдет до финала, у него будет лишь 2 недели на подготовку к сезону»