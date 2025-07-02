«ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка без продления – он это заслужил. Готовы на новое соглашение с условиями еще лучше». Бабаев о 19-летнем хавбеке
ЦСКА улучшил условия контракта Матвея Кисляка без продления.
Текущее соглашение 19-летнего полузащитника рассчитано до июля 2028 года.
«Мы улучшили контракт Матвея Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил.
Но находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем, несмотря на длительный срок контракта, мы готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях. То есть мы здесь гибки», – сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
В прошедшем сезоне Кисляк провел 33 матча во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу. Его полную статистику можно изучить здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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