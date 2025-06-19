Агент Кисляка: «В России он никуда не хочет, кроме ЦСКА. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените»

Агент Матвея Кисляка прокомментировал данные об интересе «Фенербахче» к хавбеку.

– Одна из главных трансферных новостей недели – возможный отъезд Матвея в Турцию, а именно в «Фенербахче». Интерес есть?

– Скажу так: Кисляк наряду с Батраковым на сегодняшний день - самый востребованный и обсуждаемый футболист.

То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. Какие страны? Давайте дождемся каких-то официальных заявлений.

– У Матвея тоже мечта о Европе есть?

– Да.

В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените».

Говорит, что если уходить, то только в Европу, – сказал Александр Маньяков, агент хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.