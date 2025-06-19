Агент Кисляка: «В России он никуда не хочет, кроме ЦСКА. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените»
Агент Матвея Кисляка прокомментировал данные об интересе «Фенербахче» к хавбеку.
– Одна из главных трансферных новостей недели – возможный отъезд Матвея в Турцию, а именно в «Фенербахче». Интерес есть?
– Скажу так: Кисляк наряду с Батраковым на сегодняшний день - самый востребованный и обсуждаемый футболист.
То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. Какие страны? Давайте дождемся каких-то официальных заявлений.
– У Матвея тоже мечта о Европе есть?
– Да.
В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените».
Говорит, что если уходить, то только в Европу, – сказал Александр Маньяков, агент хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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