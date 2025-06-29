Мексика сыграет с Гондурасом в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ 3 июля

Сборная Мексики вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ-2025.

В 1/4 финала команда Хавьера Агирре обыграла Саудовскую Аравию (2:0) и встретится на следующей стадии с Гондурасом , который одолел Панаму (1:1, 5:4 по пен.).

В другом полуфинале победитель пары Канада – Гватемала сыграет с победителем противостояния между США и Коста-Рикой.

Матчи 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ пройдут в ночь на 3 июля по московскому времени.