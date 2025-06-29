Появились фото оранжевой третьей формы «Барселоны» на следующий сезон

Появились фото третьей формы «Барселоны» на сезон-2025/26.

Третий комплект выполнен в ярко-оранжевом цвете с темно-синими вставками.

Memorabilia1899 поделилась изображением футболки с пометкой «Подтверждено».

Фото: footyheadlines.com

Ожидается, что третья форма Nike для «Барселоны» поступит в продажу в августе или сентябре 2025 года.