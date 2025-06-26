Масалитин о лимите: «Максимум 3-4 лигеонера на поле должно быть – лучше дать дорогу молодым. Зачем на Бразилию с Аргентиной работать?»

Валерий Масалитин выступил за ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Я уже много лет говорю, что лимит на легионеров у нас должен быть три, максимум четыре, футболиста на поле. Потому что некоторые легионеры, которые к нам приходят имея огромные оклады, ничего не показывают, и про них быстро забывают. Зачем они нам нужны?

Лучше дать дорогу молодым. Тем более, сейчас у нас бан, мы нигде не играем. Нужно развивать своих футболистов. Зачем работать на Бразилию с Аргентиной и другие южноамериканские страны?», – сказал бывший игрок ЦСКА.