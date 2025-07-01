Глава федерации Курской области: «Футбол живет, но есть резкий спад по числу занимающихся. Нельзя публиковать активность, обозначим время, место – подвергнем людей опасности»

Глава федерации Курской области рассказал о текущих проблемах футбола в регионе.

«Футбол живет, но мы замечаем резкий спад и по числу команд, и по количеству занимающихся. Часто к нам обращаются с вопросом, почему сайт федерации не очень активен...

Важно понять, что сегодня нельзя публиковать всю активность заранее, делать ее публичной. Если мы обозначим время, место – сразу подвергнем людей опасности. Мы обновляем наши страницы уже по факту, когда все прошло», – рассказал глава федерации футбола Курской области Юрий Князев.

Глава федерации Курской области: «В Сталинграде и Ленинграде проводились матчи. Да, ситуация была другой, но мы должны показывать, что нас ничем не сломить, не остановить»