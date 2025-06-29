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  • Тренер «Торпедо» Кононов об 1:3: «Спартак» – лакмусовая бумажка РПЛ, команда из первой пятерки. Прошедшим спаррингом мы удовлетворены»
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Тренер «Торпедо» Кононов об 1:3: «Спартак» – лакмусовая бумажка РПЛ, команда из первой пятерки. Прошедшим спаррингом мы удовлетворены»

Олег Кононов доволен игрой «Торпедо» против «Спартака».

Товарищеский матч проходил сегодня на база в Тарасовке и завершился победой красно-белых (3:1). 

– Понятно, что сегодняшняя игра со «Спартаком» проходила под серьезными нагрузками. Мы не ставили задачу, чтобы все игроки отыграли по 90 минут. Одна группа футболистов провела на поле больше 55 минут, другая – чуть меньше. Тем не менее ребята старались выполнять все, что мы запланировали на игру в тактическом плане.

В целом, сегодняшняя игра мне понравилась. Да, итоговый результат, конечно, не тот, который мы хотели бы видеть, но моменты у нас были. Самое главное – то, что требовалось по тактике, как в атаке, так и в обороне, ребята выполняли. Поэтому прошедшим спаррингом мы удовлетворены.

Но для данной фазы подготовки это нормальное состояние команды?

– Да, абсолютно. Дело в том, что те ребята, которые работали с нами на сборах, очень здорово отнеслись к работе. Они отлично восприняли те новшества в тактическом плане, которые мы им предложили, и качественно их исполняли. По сути, мы смотрели именно на это: на наше перестроение, на продолжительность тактических действий, на то, как мы можем выглядеть в Премьер‑лиге на фоне такой команды, как «Спартак».

Ведь «Спартак» – это, можно сказать, лакмусовая бумажка РПЛ, одна из команд первой пятерки. И нам понравились те действия, которые мы показывали, – сказал главный тренер «Торпедо» Кононов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Торпедо»
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