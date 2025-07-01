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  • «Спартак» из-за Абены потерял год. Было сразу видно, что он не уровня РПЛ. Клуб не приобрел добротного защитника». Шикунов об уходе игрока
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«Спартак» из-за Абены потерял год. Было сразу видно, что он не уровня РПЛ. Клуб не приобрел добротного защитника». Шикунов об уходе игрока

Александр Шикунов оценил уход Миенти Абены из «Спартака».

«В первом матче за «Спартак» Кордоба поиздевался над Абеной. Было сразу видно, что этот игрок не уровня не то что «Спартака», а чемпионата России. «Спартак» из-за Абены потерял год, потому что клуб не приобрел добротного защитника.

Мы ждем новых футболистов «Спартака» — клуб работает в этом направлении. Руководство не решило вопрос с Осипенко и Комличенко. Думаю, приобретения точно будут. 

Что касается дорогих покупок, «Спартак» в этом отношении непредсказуем. Обязательно трансферы будут — нужно закрывать позиции крайних защитников и опорную зону. В плане усиления позиции нападающего клуб пошел на подписание Заболотного», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoМиенти Абена
logoСпартак
logoАлександр Шикунов
logoпремьер-лига Россия
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