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Винисиус поздравил Беллингема с 22-летием: «С днем рождения, мой G❤️»

Винисиус Жуниор поздравил Джуда Белингема с днем рождения.

29 июня полузащитнику «Реала» исполнилось 22 года.

В сторис инстаграма Винисиус опубликовал совместное фото с Беллингемом с чемпионского парада мадридцев в сезоне-2023/24.

«С днем рождения, мой G❤️», – написал бразилец.

Выражение «my G» часто применяется в хип-хоп-культуре как сокращение от «my gangster». В сленге это обращение близко по значению к «приятель», «братан».

Фото: instagram.com/vinijr

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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