Винисиус поздравил Беллингема с 22-летием: «С днем рождения, мой G❤️»
Винисиус Жуниор поздравил Джуда Белингема с днем рождения.
29 июня полузащитнику «Реала» исполнилось 22 года.
В сторис инстаграма Винисиус опубликовал совместное фото с Беллингемом с чемпионского парада мадридцев в сезоне-2023/24.
«С днем рождения, мой G❤️», – написал бразилец.
Выражение «my G» часто применяется в хип-хоп-культуре как сокращение от «my gangster». В сленге это обращение близко по значению к «приятель», «братан».
Фото: instagram.com/vinijr
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости