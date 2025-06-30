Мхитарян грудью толкнул откинувшего мяч тренера «Флуминенсе», началась перепалка. Гаушо получил желтую

У Генриха Мхитаряна возник конфликт с тренером «Флуминенсе».

«Интер » встречается с бразильской командой на клубном чемпионате мира и проигрывает с 3-й минуты – 0:1.

В добавленное к первому тайму время возглавляющий «Флуминенсе » Ренато Гаушо ногой откинул вышедший за пределы поля мяч, когда его пытался поднять Мхитарян . Армянский футболист подбежал к 62-летнему специалисту и толкнул его грудью в плечо.

Вскоре вокруг них собрались игроки обоих клубов, а также судьи, ситуацию удалось успокоить. Гаушо за свои действия получил желтую карточку.