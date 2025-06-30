Мхитарян грудью толкнул откинувшего мяч тренера «Флуминенсе», началась перепалка. Гаушо получил желтую
У Генриха Мхитаряна возник конфликт с тренером «Флуминенсе».
«Интер» встречается с бразильской командой на клубном чемпионате мира и проигрывает с 3-й минуты – 0:1.
В добавленное к первому тайму время возглавляющий «Флуминенсе» Ренато Гаушо ногой откинул вышедший за пределы поля мяч, когда его пытался поднять Мхитарян. Армянский футболист подбежал к 62-летнему специалисту и толкнул его грудью в плечо.
Вскоре вокруг них собрались игроки обоих клубов, а также судьи, ситуацию удалось успокоить. Гаушо за свои действия получил желтую карточку.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goals Xtra
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