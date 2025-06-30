Неймар о критике: «Трудно отвечать тем, кто не понимает нашу жизнь. Осуждать легко, а понять, что за этим стоит, сложно. Я знаю, что я хороший человек. Мое имя останется в истории»

Неймар огорчен критикой его образа жизни.

«Я не могу контролировать мысли других людей. Трудно отвечать тем, кто совершенно не понимает нашу жизнь. Осуждать легко, а понять, что за этим стоит, сложно.

Всю свою карьеру я немного грустил из-за этого, из-за того, что люди, которые меня не знают, говорят обо мне, а не только о футболе.

Я знаю, что я хороший человек, и с этим трудно мириться. Хотелось бы, чтобы они придавали больше значения тому, что действительно важно: игре на поле.

Сегодня, когда есть интернет и соцсети, людям сложно сосредоточиться только на самом спортсмене. Плохо, грустно, когда меня судят определенным образом, а иногда даже ненавидят те, кто меня не знает, не является частью моей повседневной жизни, не знает, сколько усилий я прилагаю ради себя и своей семьи.

В интернете трудно остановиться и понять, что увиденное не соответствует действительности. У меня сильный характер, когда дело доходит до интернета. Я могу смотреть на все это, и меня это не будет ранить, вредить психологически.

Моя футбольная карьера закончится. Мое имя останется в истории, но она завершится. Пройдут годы, придут и уйдут другие игроки и поколения. Я всегда говорю, что важны те люди, которые меня знают», – сказал форвард «Сантоса ».