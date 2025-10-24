Бенитес стал главным тренером «Панатинаикоса». Команда идет 7-й в чемпионате Греции
Рафаэль Бенитес назначен главным тренером «Панатинаикоса».
Клуб из Греции официально сообщил о соглашении с 65-летним специалистом, тренировавшим «Ливерпуль», «Реал» и «Интер».
Ранее сообщалось, что испанский тренер будет зарабатывать четыре миллиона евро в год в «Панатинаикосе».
Последним местом работы Бенитеса была «Сельта» – он возглавлял команду с июля 2023 года по март 2024 года.
На данный момент «Панатинаикос» занимает 7-е место в таблице чемпионата Греции, имея в активе 9 очков в 6 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный аккаунт «Панатинаикоса» в X
