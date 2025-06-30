Стоичков о недовольстве Рафиньи КЧМ и графиком: «Раньше были разрешены лишь 2 замены, теперь – 5, можно поменять полкоманды в перерыве. Подобные жалобы несправедливы»

Христо Стоичков отреагировал на жалобы Рафиньи Диаса на клубный ЧМ.

Ранее вингер «Барселоны» заявлял : «Никто не спросил игроков, согласны ли они со сроками турнира. Каждый заслуживает месяц отпуска, а многие его не получат».

«Я тоже тут играл, давайте немного успокоимся. Раньше были разрешены лишь две замены, теперь – пять, то есть можно поменять полкоманды в перерыве. А еще одна замена разрешена в дополнительное время. Подобные жалобы кажутся мне несправедливыми.

Можно подумать, мы никогда не играли в футбол или не проводили столько матчей за сезон», – сказал бывший нападающий «Барселоны» в интервью Marca.