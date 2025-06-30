Стоичков о недовольстве Рафиньи КЧМ и графиком: «Раньше были разрешены лишь 2 замены, теперь – 5, можно поменять полкоманды в перерыве. Подобные жалобы несправедливы»
Христо Стоичков отреагировал на жалобы Рафиньи Диаса на клубный ЧМ.
Ранее вингер «Барселоны» заявлял: «Никто не спросил игроков, согласны ли они со сроками турнира. Каждый заслуживает месяц отпуска, а многие его не получат».
«Я тоже тут играл, давайте немного успокоимся. Раньше были разрешены лишь две замены, теперь – пять, то есть можно поменять полкоманды в перерыве. А еще одна замена разрешена в дополнительное время. Подобные жалобы кажутся мне несправедливыми.
Можно подумать, мы никогда не играли в футбол или не проводили столько матчей за сезон», – сказал бывший нападающий «Барселоны» в интервью Marca.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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