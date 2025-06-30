Стоичков о критике КЧМ Клоппом: «Когда «Ливерпуль» играл и получал деньги, никто не жаловался. Он слегка зол, что «Зальцбург» больше не участвует, возможно»

Христо Стоичков удивлен критикой клубного чемпионата мира Юргеном Клоппом.

Ранее экс-тренер «Ливерпуля » раскритиковал новый формат КЧМ. В данный момент в США впервые проходит турнир с участием 32 команд.

«Я не ожидал этого от Юргена . Я испытываю к нему очень большое уважение. Возможно, он слегка зол на то, что «Зальцбург » [выбывший на групповом этапе], не участвует в соревновании, потому что он директор Red Bull. Когда «Ливерпуль» играл и получал деньги, никто не жаловался.

Я думаю, что нам нужно проявлять больше уважения к этим турнирам. Я был на них раньше, когда было всего несколько матчей, но я думаю, что Джанни [Инфантино] и ФИФА сделали что-то другое. Объединяются много культур, новые системы, новая тактика, много разных команд, которые не знали друг друга до участия в таком турнире», – сказал экс-форвард сборной Болгарии и «Барселоны» в интервью Marca.