Рафинья о клубном ЧМ: «Никто не спросил игроков, согласны ли они со сроками турнира. Каждый заслуживает месяц отпуска, а многие его не получат»

Рафинья критически высказался о клубном чемпионате мира.

В настоящее время турнир с участием 32 команд проходит в США. «Барселона » не принимает в нем участие.

«Думаю, что мы должны быть в отпуске, верно? Говорю как футболист европейского клуба. Нам сложно отказаться от отпуска. Мы имеем на него право. Каждый заслуживает как минимум три недели или месяц отпуска. Многие из тех, кто находится на клубном чемпионате мира, его не получат. Никто не спросил игроков, согласны ли они со сроками турнира», – сказал вингер.

Рафинья привел в пример Маркиньоса и Лукаса Бералдо из «ПСЖ ».

«Я в отпуске, и они тоже должны быть в отпуске. Они выиграли Лигу чемпионов и едва успели отпраздновать титул. Они сыграли за сборную и сразу же уехали играть на чемпионат мира. У них не было паузы», – сказал футболист «Барселоны».