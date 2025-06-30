Компани о матче с «ПСЖ»: «Две топовые команды сыграют на большой сцене. «Бавария» будет к этому готова»

Венсан Компани высказался в преддверии матча с «ПСЖ» в 1/4 финала клубного ЧМ.

Тренер «Баварии» выразил мнение после победы над «Фламенго » (4:2) в 1/8 финала.

«Атмосфера была настолько особенной и наэлектризованной, что интенсивность матча зашкаливала. Мы вкатывались в игру постепенно. Думаю, для болельщиков это был отличный матч. Мы рады выйти в следующий раунд».

О матче с «ПСЖ»

«Посмотрим, что нам нужно для этой игры. Сейчас главное — отдохнуть. Нам нужно восстановить энергию. Две топовые команды сыграют друг с другом на большой сцене. Мы будем к этому готовы», – сказал Компани .