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«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в четвертьфинале клубного ЧМ 5 июля

«Бавария» и «ПСЖ» встретятся на клубном чемпионате мира.

Парижане в воскресенье разгромили в первом раунде плей-офф «Интер Майами» – 4:0. Спустя несколько часов мюнхенцы победили «Фламенго» – 4:2.

Европейские клубы проведут четвертьфинальный матч 5 июля в Атланте. Победитель выйдет на «Реал», «Ювентус», «Боруссию» или «Монтеррей».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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