«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в четвертьфинале клубного ЧМ 5 июля

«Бавария» и «ПСЖ» встретятся на клубном чемпионате мира.

Парижане в воскресенье разгромили в первом раунде плей-офф «Интер Майами » – 4:0. Спустя несколько часов мюнхенцы победили «Фламенго » – 4:2. Европейские клубы проведут четвертьфинальный матч 5 июля в Атланте. Победитель выйдет на «Реал», «Ювентус», «Боруссию» или «Монтеррей».