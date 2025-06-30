«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в четвертьфинале клубного ЧМ 5 июля
«Бавария» и «ПСЖ» встретятся на клубном чемпионате мира.
Парижане в воскресенье разгромили в первом раунде плей-офф «Интер Майами» – 4:0. Спустя несколько часов мюнхенцы победили «Фламенго» – 4:2.
Европейские клубы проведут четвертьфинальный матч 5 июля в Атланте. Победитель выйдет на «Реал», «Ювентус», «Боруссию» или «Монтеррей».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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