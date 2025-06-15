«Интер» хочет подписать Хейлунда и будет обсуждать разные формулы. «МЮ» в 45 млн евро оценивает форварда с 4 голами в сезоне АПЛ
«Интер» хочет подписать Расмуса Хейлунда.
Миланский клуб уже работает над сделкой. После первой прямой встречи в Италии в ближайшие дни будет еще одна через посредников.
«Манчестер Юнайтед» оценивает датчанина в 45 млн евро, но бюджет «Интера» на нового нападающего немного ниже. Стороны будут обсуждать возможную формулу трансфера. «Интер» предпочел бы аренду с правом выкупа, «МЮ» хотел бы продать.
Хейлунд перешел в «МЮ» в 2023 году за 64+8 млн фунтов. В прошлом сезоне 22-летний датчанин забил 4 гола в 32 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: Gazzetta dello Sport
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