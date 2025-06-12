«МЮ» не определился с будущим Хейлунда – возможен любой сценарий, включая аренду. Агенты форварда сообщили руководству об интересе «Интера» и еще ряда клубов (ESPN)
Будущее Расмуса Хейлунда в «МЮ» остается неопределенным.
По информации ESPN, на прошлой неделе представители форварда провели встречу с руководством «Манчестер Юнайтед». За ситуацией Хейлунда следят несколько клубов, в частности «Интер».
Сообщается, что в «Манчестер Юнайтед» не исключают ни одного из сценариев, включая как сохранение Хейлунда в составе, так и его уход в аренду. При этом будущее Расмуса будет во многом зависеть от того, сможет ли «МЮ» подписать еще одного нападающего до начала нового сезона.
Хейлунд перешел в «МЮ» в 2023 году за 64+8 млн фунтов. В минувшем сезоне 22-летний датчанин забил 4 гола в 32 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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