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Гендиректор «Динамо» о лабубу на матчах с медиаклубами: «Что лучше – это или драка «Краснодара»? Медийный эффект схожий. Почувствовали вайб, так сказать»

Павел Пивоваров объяснил появление лабубу на матчах «Динамо» с медиаклубами.

В начале июня Валерию Карпину задавали вопросы про лабубу перед товарищескими матчами сборной России, позже тренеру подарили игрушку на пресс‑конференции, посвященной его назначению в «Динамо».

Во время матчей «Динамо» с медиаклубами ростовая кукла лабубу появлялась на поле «ВТБ Арены».

– Стыдный вопрос про лабубу. Вам не кажется, что интеграция в рамках матчей «Динамо» – это уже перебор?

– Это же были матчи с медийной составляющей. В этом и была задача – привлечь внимание, и если вы задаете вопрос об этом, значит, мы этих целей достигли. Вы сами видите: охваты большие, и в основном нативные. Считаю, что это хорошая находка, мы своевременно включились в эту историю, так сказать, почувствовали вайб.

Важно, что это неагрессивная история. Вот смотрите, что лучше – выбегание лабубу или драка «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»? При этом медийный эффект от этих историй был схожий. Если уж футбол находится на такой развилке, что лучше выбрать? – сказал гендиректор «Динамо».

В минувшую пятницу в товарищеском матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» (4:1) произошла массовая потасовка в конце 1-го тайма. В составе «Краснодара» были удалены Жоау Батчи и Кевин Ленини, у гостей – Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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Павел Пивоваров
медийный футбол
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