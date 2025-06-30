«Если Ямаль выиграет «Золотой мяч», это будет заслуженно. Но я воспринимаю футбол как командный спорт». Экс-игрок «Барсы» и «Атлетика» Эскурса о Ламине

Экс-игрок «Барселоны» и «Атлетика» Хаби Эскурса высказался о Ламине Ямале.

– Ламин Ямаль заслуживает «Золотого мяча»?

– Если он его выиграет, это будет заслуженно.

Но знаете что? Я не особо слежу за этими наградами и не являюсь их сторонником. Я воспринимаю футбол как командный вид спорта, – сказал бывший хавбек «Атлетика» Хаби Эскурса.