«Если Ямаль выиграет «Золотой мяч», это будет заслуженно. Но я воспринимаю футбол как командный спорт». Экс-игрок «Барсы» и «Атлетика» Эскурса о Ламине
Экс-игрок «Барселоны» и «Атлетика» Хаби Эскурса высказался о Ламине Ямале.
– Ламин Ямаль заслуживает «Золотого мяча»?
– Если он его выиграет, это будет заслуженно.
Но знаете что? Я не особо слежу за этими наградами и не являюсь их сторонником. Я воспринимаю футбол как командный вид спорта, – сказал бывший хавбек «Атлетика» Хаби Эскурса.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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