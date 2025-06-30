Дзюба дал совет молодым игрокам: «Надо замолчать и делать свое дело. Закусив все свои амбиции. В мое время, как бы ты ни смотрелся на поле, все равно тебя критиковали»

Артем Дзюба дал советы молодым футболистам.

– Как в молодости вы справлялись с конкуренцией со старшим поколением?

– Только выслушивая и работая. Закусив, как говорится, все свои амбиции, работаешь, работаешь и работаешь. В мое время, как бы ты ни смотрелся на поле, даже неплохо, все равно тебя критиковали.

Сейчас немного другое поколение. Поэтому надо просто замолчать, работать и делать свое дело. Доказывать все на поле, – заявил форвард «Акрона».