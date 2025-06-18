«Краснодар» предложил 1,5 млн евро за Пальцева. «Динамо» Махачкала хочет 4 млн (Иван Карпов)

«Краснодар» может подписать Валентина Пальцева.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «быки» предложили 1,5 миллиона евро за защитника махачкалинского «Динамо ».

Клуб из Дагестана рассчитывает выручить 4 миллиона евро за трансфер игрока. Стороны ведут переговоры.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Пальцев провел 28 матчей. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .